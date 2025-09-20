استطلاع للرأي: 83% من الألمان يرون أن الهجمات الإسرائيلية على غزة "غير مبررة"

دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية في دير البلح، وسط قطاع غزة، 23 أغسطس 2025. رويترز

أظهر استطلاع للرأي أجرته قناة “زد دي إف” الألمانية أن 83% من الألمان يرون أن الهجمات الإسرائيلية على غزة غير مبررة، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها نسبة مرتفعة إلى هذا الحد في رفض الحرب، وفقا للقناة.

ووفقا لنتائج الاستطلاع التي نشرت اليوم السبت، فإن 10% فقط من الألمان يرون أن الهجمات الإسرائيلية لها ما يسوغها. وقد شمل الاستطلاع 1419 شخصا.

واستنكر غالبية المشاركين مقتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين في غزة جراء الهجمات الإسرائيلية.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 65 ألف شهيد و166 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 442 فلسطينيا، بينهم 147 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.