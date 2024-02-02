استطلاع: نصف البالغين الأمريكيين يعتبرون أن إسرائيل تجاوزت الحد بحربها على غزة

أظهر استطلاع لوكالة أسوشيتد برس أن نصف الأميركيين البالغين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في حربها على قطاع غزة.

واعتبر نصف البالغين الأمريكيين أن الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 15 أسبوعًا في غزة “ذهبت إلى أبعد من اللازم”، وهو اكتشاف مدفوع بشكل أساسي بالرفض المتزايد بين الجمهوريين والمستقلين السياسيين، وفقًا لاستطلاع جديد أجرته وكالة أسوشيتد برس ومركز NORC للشؤون العامة.

بشكل عام، يظهر الاستطلاع أن الدعم لإسرائيل وتعامل إدارة بايدن مع الوضع يتراجع قليلاً في جميع المجالات، ويظهر الاستطلاع أن 31% من البالغين الأمريكيين يوافقون على تعامل بايدن مع الصراع، بما في ذلك 46% فقط من الديمقراطيين، ويأتي ذلك مع تراجع الدعم السابق لإسرائيل في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وتقول ميليسا موراليس، وهي سياسية مستقلة تبلغ من العمر 36 عاماً وتعيش في رونيميد بولاية نيوجيرسي، إنها تشاهد يومياً صور الأطفال الفلسطينيين الجرحى أو الأيتام أو الذين شردوا بسبب القتال في غزة مما يجعل تفكيرها يتجه نحو طفلها البالغ من العمر ثلاث سنوات.

وأضافت “لا أستطيع حتى أن أتخيل ابني يتجول في الشوارع، ويريد أن يكون آمنًا. يريد أمه. قالت: أو مجرد الرغبة في أن يحصل عليه شخص ما.

وأصبحت الولايات المتحدة معزولة بشكل متزايد في دعمها لإسرائيل، حيث ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 27 ألف شخص، ثلثاهم من النساء والأطفال. وتقول إدارة بايدن إنها تضغط على إسرائيل للحد من قتل المدنيين والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

ويقول جون ميلور، خبير الأمن السيبراني في كلوفيس، كاليفورنيا، والذي يصف نفسه بأنه مستقل يصوت للجمهوريين، إنه لا يزال يؤيد إسرائيل بنسبة 100%.

لكن ميلور يلاحظ وجود عدد أكبر من الشباب في دائرته يتحدثون ضد إسرائيل.

ويظهر الاستطلاع أن 33% من الجمهوريين يقولون الآن إن الرد العسكري الإسرائيلي قد ذهب إلى أبعد من اللازم، مقارنة بـ 18% في نوفمبر/تشرين الثاني. ويقول ذلك 52% من المستقلين، مقارنة بـ 39%. ويقول 62% من الديمقراطيين إنهم يشعرون بهذه الطريقة، وهي نفس الأغلبية تقريبًا التي كانت في نوفمبر.

ووجد الاستطلاع أن 50% من البالغين الأمريكيين يعتقدون الآن أن الهجوم العسكري الإسرائيلي قد تجاوز ما ينبغي أن يكون. وهذا أعلى من 40% في استطلاع AP-NORC الذي أجري في نوفمبر.

وقد أُجري الاستطلاع الجديد في الفترة من 25 إلى 28 يناير/كانون الثاني. وتزامن ذلك مع مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن، وهي أول حالة وفاة بين أفراد الخدمة الأمريكية في الصراع الإقليمي المتسع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. ميليشيات متحالفة مع حماس.

وتتزايد خطوط الانقسام في قاعدة الرئيس بايدن الديمقراطية، مع وجود بعض الكتل الديمقراطية الرئيسية التي من المحتمل أن يحتاجها بايدن إذا كان سيفوز بولاية ثانية غير راضٍ عن تعامله مع الصراع.