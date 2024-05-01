استطلاع: 58% من الإسرائيليين يطالبون برحيل نتنياهو

كشف استطلاع للرأي العام أجرته القناة الـ12 الإسرائيلية، أن 58% من الإسرائيليين يؤيدون استقالة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من منصبه فورا.

وكشف الاستطلاع الذي نشرت نتائجه مساء الثلاثاء أن 58 % من الإسرائيليين يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة من منصبه فورا، بينما رأى 48% من المشاركين أن على وزير الدفاع يوآف غالانت الاستقالة، فيما أيد 56 % منهم استقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وأشارت القناة أن نصف الجمهور وشمل عينة عشوائية تضم 500 شخص أيد الاستقالة الفورية لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

وعن الانتخابات، أعرب 54% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم إجراء انتخابات مبكرة، وأيد 37% استقالة كل من زعيم حزب الوحدة الوطنية الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس، والوزير في حكومة الحرب غادي آيزنكوت.

واعتبر 36% من المشاركين أن غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 30% قالوا إن نتنياهو هو الأنسب للمنصب. وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم، فإن حزب غانتس سيحصل على 31 من مقاعد الكنيست الـ120، بينما يحصل الليكود برئاسة نتنياهو على 18 مقعدا.

أما حزب “هناك مستقبل” برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد فيحصل ـحسب نتائج الاستطلاع ـ على 15 مقعدا. ومن أجل تشكيل الحكومة، يلزم الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل.

ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة في ظل إصرار نتنياهو على عدم إجرائها في وقت الحرب على قطاع غزة، علما بأن حكومة نتنياهو تتعرض لانتقادات شديدة في الأوساط الإسرائيلية جراء فشل التنبؤ المسبق بهجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، وطريقة تعاطيها مع ملف المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.