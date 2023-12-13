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استطلاع: 90% من الفلسطينيين يريدون من محمود عباس "أن يرحل"

منذ 14 دقيقة
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس (رويترز)

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أطهر استطلاع للرأي أجراه للمركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن نسب دعم حماس بين الفلسطينيين مرتفعة حتى في قطاع غزة المدمر.

وكشف استطلاع الرأي أن الحرب تزيد شعبية حماس وتضعف مكانة السلطة وقيادتها.

مشيراً إلى ان نحو 90% من الفلسطينيين يرون أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يجب أن يستقيل.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

وأعلن نتنياهو رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة وقال في بيان إن غزة “لن تكون حماسستان ولا فتحستان”. وفتح هي الحركة التي ينتمي إليها عباس.

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