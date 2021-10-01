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استعادة السيطرة على سجن شهد مواجهات أودت بحياة 118 سجينا في الإكوادور

1 - أكتوبر - 2021

سجن في الإكوادور

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استعادت الشرطة الإكوادورية السيطرة على سجن غواياكيل (جنوب غرب) حيث اندلعت الثلاثاء مواجهات بالأسلحة النارية بين سجناء خلفت في صفوفهم 118 قتيلا وعشرات الجرحى.

وقالت قائدة الشرطة الجنرال، تانيا فاريللا، للصحافيين في أعقاب عملية أمنية واسعة النطاق شارك فيها نحو 900 شرطي لاستعادة السيطرة على السجن إن “كل شيء هادئ. السجناء في زنزاناتهم ولم يعودوا يسيطرون على مجمّع الزنزانات”.

وأعلنت السلطات القضائية مساء الخميس أن المواجهات المسلحة التي اندلعت في مجمّع السجون هذا بين عصابات متناحرة من السجناء أسفرت عن مقتل 118 سجينا، بينهم ستة قطعت رؤوسهم، وإصابة 86 آخرين بجروح.

والاشتباكات التي اندلعت الثلاثاء وتخللها استخدام أسلحة نارية وقنابل يدوية دارت بين سجناء يعتقد أنّهم مرتبطون بعصابات مكسيكية لتهريب المخدّرات، ولا سيّما كارتيلا “سينالوا” و”خاليسكو نيو جينيريشن”.

وقالت الشرطة إن اثنين من عناصرها أصيبا بجروح في عملية استعادة السيطرة على السجن.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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