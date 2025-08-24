استعداداً لإعصار "كاجيكي".. فيتنام تُجلي أكثر من نصف مليون شخص والصين تُغلق مدينة سانيا السياحية

أعلنت فيتنام عن خطط لإجلاء أكثر من نصف مليون شخص وأمرت القوارب بالرسو على الشواطئ بينما أغلقت مدينة سانيا بجنوب الصين مقار الأعمال وأوقفت وسائل النقل العام اليوم الأحد تأهبا لإعصار كاجيكي الذي تشتد قوته.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين أن تمر العاصفة بالساحل الجنوبي لمقاطعة هاينان الصينية اعتبارا من مساء اليوم الأحد قبل أن تتجه إلى فيتنام.

وبحسب الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في فيتنام، اشتدت قوة العاصفة بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، إذ وصلت سرعة الرياح إلى 166 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية في الصين إن من المرجح أن تشتد العاصفة أكثر مع سرعة رياح تصل إلى 180 كيلومترا في الساعة.

وذكرت وسائل إعلام رسمية في فيتنام أن السلطات تعتزم إجلاء أكثر من 586 ألف شخص من عدة مقاطعات بوسط البلاد، إذ من المتوقع أن يصل الإعصار إلى اليابسة في وقت مبكر من صباح غد الاثنين.

وقالت الحكومة إنه يتعين على الأشخاص المتواجدين في المسار المتوقع للإعصار عدم الخروج بعد الساعة 14:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، مضيفة أن الجنود على أهبة الاستعداد للمساعدة.

وقالت صحيفة محلية إن سبع مقاطعات ساحلية في فيتنام منعت القوارب من مغادرة الشاطئ في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد.

وألغت الخطوط الجوية الفيتنامية 22 رحلة على الأقل من وإلى مدن مركزية اليوم الأحد وغدا الاثنين. وقالت شركة فيت جيت للطيران إنها ستلغي أو تؤجل الرحلات الجوية، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وأغلقت مدينة سانيا الصينية، المشهورة بمنتجعاتها الساحلية وشواطئها الرملية، معالمها السياحية ومقار الأعمال وأوقفت حركة النقل العام.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في هاينان ومقاطعة قوانغدونغ ومنطقة قوانغشي المجاورتين، وذكر أن من المتوقع أن تهطل أمطار يبلغ منسوبها 320 مليمترا على مناطق في هاينان اليوم وغدا.

ووفقا لما أظهرته منشورات على حساب الحكومة المحلية لمدينة سانيا على تطبيق وي تشات، أصدرت المدينة صباح اليوم تحذيرا باللون الأحمر لمواجهة الإعصار، وهو أعلى مستوى ضمن نظام التحذيرات الصيني المرمز بالألوان، ورفعت مستوى استجابتها للطوارئ إلى أقصى درجة.

وقالت الحكومة إن مسؤولي المدينة عقدوا اجتماعا مساء أمس السبت طالبوا فيه بالاستعداد “لأسوأ السيناريوهات”.

وأُعلن عن تعليق الدراسة وكافة أعمال البناء وإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر اعتبارا من اليوم. وصدرت أيضا أوامر للسفن بوقف عملياتها في مياه سانيا.

ومنذ يوليو تموز، ضربت أمطار غزيرة قياسية شمال وجنوب الصين، فيما وصفه خبراء أرصاد بطقس متطرف مرتبط بتغير المناخ.

وأظهرت بيانات وزارة إدارة الطوارئ أن الكوارث الطبيعية، بما في ذلك الفيضانات والجفاف، تسببت في خسائر اقتصادية مباشرة بلغت 52.15 مليار يوان (7.28 مليار دولار) في الصين الشهر الماضي، مما أثر على ملايين الأشخاص وأسفر عن 295 قتيلا أو مفقودا.