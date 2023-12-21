الخميس 8 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 21 ديسمبر 2023 |
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استعداداً لجبهات أخرى.. ما هي خطة "معالوت" لدعم الجيش الإسرائيلي؟

منذ 4 دقائق
جنود من الجيش الإسرائيلي

جنود من الجيش الإسرائيلي

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تعمل الحكومة الإسرائيلية على إعداد خطة مستقبلية لتعزيز ميزانية وزارة الدفاع المخصصة للجيش، وفقاً لما كشفته صحيفة “جيروزالم بوست” الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أنه “إلى جانب الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، عقدت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي خلال الأيام الماضية، مناقشات مع مسؤولي وزارة الدفاع للموافقة على خطة معالوت، التي تحدد ميزانية الجيش خلال السنوات المقبلة”.

وتابعت أن “الخطة الجديدة تأخذ في عين الاعتبار التهديدات المختلفة، سواء القادمة من الشمال أو من الجنوب”.

ويسعى الجيش الإسرائيلي، وفق المصدر ذاته، إلى زيادة عدد بطاريات القبة الحديدية، والاستثمار في نظام ليزر دفاعي جوي وأرضي، وتشكيل قيادة استخباراتية لقطاع غزة.

ويهدف الجيش أيضا إلى زيادة عدد مختلف الصواريخ الاعتراضية وتعزيز أعداد القوات على طول الحدود، وتوسيع عدد الأفراد في الخدمة النظامية والدائمة والاحتياطية.

بالإضافة إلى ذلك، يرغب الجيش الإسرائيلي في توصية المستوى السياسي بإلغاء تخفيض زمن الخدمة العسكرية، والعودة إلى فترة خدمة مدتها 36 شهرا، وتغيير نموذج التجنيد.

وتشير التقديرات إلى أن الجيش الإسرائيلي سيطلب مليارات الشواكل الإضافية من الحكومة كل عام، للاستعداد للحرب على جبهات متعددة.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل الخطة متعددة السنوات قبل الموافقة عليها: “غزة بمثابة تجربة لساحة متعددة الجبهات سيواجهها الجيش الإسرائيلي في المستقبل”.

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