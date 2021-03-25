استعداداً للانسحاب.. رصد تحرك لميليشيات أجنبية في ليبيا

أعلنت مصادر دبلوماسية فرنسية، عن رصد تحركات خاصة بميليشيات أجنبية منتشرة في ليبيا، خلال مساء الخميس، فيما بدا على أنه استعداد للانسحاب من هناك.

كما لفتت المصادر إلى أن أفراد الميليشيا من الجنسية السورية، مضيفةً: “هذه واحدة من البوادر المشجعة التي لاحظناها على الأرض الليبية، شوهدت ولوحظت تحركات خاصة بالميليشيات ولكن لا يزال الأمر بحاجة إلى تأكيد أو توضيح، لإعلانه بشكلٍ رسمي”.

وسبق لتقارير إعلامية فرنسية أن كشفت عن وثيقة تظهر نقاط سيتم مناقشتها في مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالشأن الليبي، لا سيما في ناحية الميليشيات والقوات الأجنبية على الأراضي الليبية ومصيرها خلال الأشهر القادمة

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، “أنطونيو غوتيريش”، قد أعلن أنه لم تذكر التقارير الواردة من ليبيا حدوث أي خفض في عدد القوات الأجنبيّة أو أنشطتها في وسط ليبيا، معرباً عن قلقه العميق إزاء التقارير حول استمرار وجود عناصر أجنبية في سرت ومحيطها.

يذكر أن رئيس الحكومة الليبية، “عبد الحميد الدبيبة”، قد شدد في وقتٍ سابق، على ضرورة إحراج القوات والميليشيات الأجنبية من البلاد، داعياً إياها إلى المغادرة وترك أمور ليبيا لليبيين.

كما أشار “الدبيبة” في تثريحاتٍ صحافية له، إلى أن حكومته بعد نيلها الثقة، ستستمر بالتواصل مع الأمم المتحدة لبحث ملف سحب القوات الأجنبية من ليبيا، واتخاذ كافة الوسائل لرحيل تلك القوات، مضيفاً: “المرتزقة خنجر في ظهر ليبيا، ولابد من العمل على إخراجهم ومغادرتهم، وهو أمر يتطلب الحكمة والاتفاق مع الدول التي أرسلتهم”.