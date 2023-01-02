استعدادا لمهاجمة إيران.. الجيش الإسرائيلي يطلب زيادة موازنته

تقدم الجيش الإسرائيلي بطلب إلى الحكومة الجديدة، يتضمن “زيادة استثنائية ضخمة” في الميزانية المخصصة له، من أجل “التحضير لاحتمال شن هجوم عسكري ضد إيران”.

وذكرت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية “كان”، أن وزارة الدفاع تقدمت بطلب بزيادة استثنائية بمبلغ عشرة مليارات شيكل (2.9 مليار دولار) لميزانيتها للعامين الجاري والمقبل.

وقالت القناة العبرية في تقرير لها، إن “مقدار هذه الزيادة التي تقدم بها الجيش الإسرائيلي ارتفعت عن الميزانية الراهنة بنحو 12%”.

وقالت مصادر أمنية للقناة العبرية، إن “سبب الزيادة هو التحضيرات لاحتمال شن عملية عسكرية في إيران، بالإضافة إلى التآكل في الميزانية جراء التضخم المالي”.

يأتي طلب الزيادة في الميزانية للجيش الإسرائيلي أيضا في ظل التلميحات التي أطلقها وزير الدفاع الجديد يوآف غالانت، حول نية إسرائيل شن هجوم محتمل ضد برنامج إيران النووي، في أول تصريح له منذ تسلمه المنصب.

ووفق تصريح لغالانت تناقلته وسائل الإعلام العبرية، فإن “بلاده ستتصرف بسياسة هجومية لكبح البرنامج النووي الإيراني”.

وأضاف: “سنواصل الجهود المبذولة للحد من امتلاك إيران قنبلة نووية عسكرية”، مشيرا إلى أن “البرنامج النووي لطهران من أول التهديدات التي سيتعامل معها، خاصة في ظل التهديدات الإيرانية المتكررة بالرغبة في تدمير إسرائيل”.