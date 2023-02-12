الأحد 21 رجب 1444 ﻫ - 12 فبراير 2023 |
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استغلّوا فاجعة الزلزال.. تركيا توقف عشرات المشتبه بهم في أعمال النهب

منذ 42 دقيقة
آثار الزلزال في تركيا- رويترز

آثار الزلزال في تركيا- رويترز

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فيما تنشغل فرق البحث والإنقاذ في محاولة إنقاذ العالقين تحت الأنقاض إثر كارثة الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا، تمكنت السلطات التركية من توقيف ما لا يقل عن 48 شخصًا للاشتباه بقيامهم بأعمال نهب في 8 محافظات تضررت من جراء الزلزال، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.

كما نقلت الوكالة عن مصادر أمنية أنّ المشتبه بهم أوقفوا على ذمة التحقيق في أعمال نهب ارتكبت إثر الزلزال.

فقد أوقف 42 من هؤلاء في محافظة هاتاي جنوبي البلاد، وفي حوزتهم مبالغ مالية كبيرة وهواتف نقالة وحواسيب واسلحة، إضافة إلى حلي وبطاقات مصرفية.

وأوقف 6 آخرون في غازي عنتاب (جنوب) بتهمة الاحتيال عبر استخدام الهاتف.

وبحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية، السبت، يمكن للمدعين توقيف الأفراد المتهمين بالنهب لـ7 أيام بدلًا من 4، في إطار حال الطوارئ التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، الأربعاء، في مواجهة الكارثة.

وصرح أردوغان خلال زيارته محافظة ديار بكر التي ضربها الزلزال: “لقد أعلنا حالة الطوارئ”، وأضاف: “هذا يعني أنه اعتبارًا من الآن، على الضالعين في أعمال نهب أو خطف أن يعلموا أن يد الدولة الحازمة ستصل إليهم”.

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