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استفزاز.. الكرملين: التوتر بشأن زيارة بيلوسي ‬لا ينبغي الاستهانة به

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 3 - أغسطس - 2022 2:16 مساءً
الكرملين

الكرملين

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قال الكرملين اليوم الواقع في 3 آب 2022 إن مستوى التوتر الذي أثارته زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان “لا ينبغي الاستهانة به”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان العالم أقرب إلى الحرب، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين إنه لا يؤيد استخدام هذه الكلمة لكنه أكد أن الزيارة كانت “استفزازا”.

وأضاف أنه لم يتم التخطيط لإجراء اتصالات إضافية بين الرئيس فلاديمير بوتين والزعيم الصيني شي جين بينغ في ضوء الزيارة.

وأثار وصول بيلوسي أمس الثلاثاء إلى تايوان رد فعل غاضبا من بكين في وقت تصاعدت فيه التوترات الدولية بالفعل بسبب الصراع في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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