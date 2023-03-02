استفزاز متعمد.. مستشار زيلينسكي يكشف حقيقة هجوم بريانسك

قال مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن التقارير عن هجوم تخريبي شنته القوات الأوكرانية في منطقة بريانسك الروسية “استفزاز متعمد”.

وكتب ميخايلو بودولياك على تويتر “القصة حول وجود مجموعة تخريب أوكرانية في روسيا الاتحادية هي أسلوب معروف للاستفزاز المتعمد”.

وتابع “روسيا تريد تخويف شعبها لتبرير الهجوم على دولة أخرى وتزايد الفقر بعد عام من الحرب”.

ونقلت وكالات أنباء روسية رسمية عن مسؤولين قولهم في وقت سابق، الخميس، إن القوات الروسية تقاتل مجموعة مخربين أوكرانية تسللت إلى منطقة بريانسك على الحدود مع أوكرانيا.

قال نائب بالبرلمان الروسي إن الرئيس فلاديمير بوتين سيترأس اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي في وقت لاحق، الخميس.

ويأتي الاجتماع بعدما قال مسؤولون إن مجموعة مخربين أوكرانية تسللت إلى روسيا وخطفت رهائن في منطقة بريانسك الحدودية.

ونقلت وكالات أنباء رسمية عن مسؤولين روس قولهم، الخميس، إن القوات الروسية تقاتل مجموعة من المخربين الأوكرانيين تسللت لمنطقة بريانسك المحاذية للحدود الأوكرانية واحتجزت عددا من الأشخاص رهائن.