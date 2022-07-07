استقالة الوزير البريطاني المعني بويلز سايمون هارت

تنحى النائب عن حزب المحافظين البريطاني سايمون هارت عن منصبه وزير دولة لشؤون ويلز يوم الأربعاء، لينضم بذلك إلى مجموعة من الاستقالات احتجاجا على طريقة إدارة رئيس الوزراء بوريس جونسون للبلاد.

وفي رسالة إلى جونسون، قال هارت “بذل الزملاء قصارى جهدهم في السر والعلن لمساعدتك على تحويل مسار السفينة ولكنني للأسف أشعر بأننا تجاوزنا النقطة التي يمكن عندها حدوث ذلك”.

ورغم الضغوطات وبعد سلسلة الاستقالات هذه، أكد رئيس الوزراء البريطاني أنه باق في منصبه وأن ما تحتاجه الدولة هو إجراء انتخابات.

وكان قد أعلن وزيرا الصحة والمال ساجد جاويد وريشي سوناك في وقت سابق بفارق دقائق معدودة استقالتيهما مساء الثلاثاء بعدما سئما من سلسلة فضائح تهز الحكومة منذ شهر.

وسيجلس الوزيران إلى جانب نواب محافظين آخرين في جلسة المساءلة الأسبوعية التي يخضع لها رئيس الحكومة ويتوقع أن تكون أكثر سخونة من المعتاد.

وسيواجه جونسون بعد ذلك رؤساء اللجان الرئيسية في مجلس العموم وبعضهم من أشد منتقديه في حزب المحافظين.

وأتت الاستقالات بعدما قدم رئيس الوزراء اعتذارات جديدة على فضيحة إضافية مقرا بارتكابه “خطأ” بتعيينه في شباط/فبراير الماضي في حكومته كريس بينشر في منصب مساعد المسؤول عن الانضباط البرلماني للنواب المحافظين.

وقد استقال هذا الأخير الأسبوع الماضي بعدما اتهم بالتحرش برجلين.

والثلاثاء أقرت رئاسة الحكومة بأن رئيس الوزراء تبلغ في 2019 باتهامات سابقة حيال بينشر لكنه “نسيها” عندما عينه. وكانت تؤكد عكس ذلك من قبل.