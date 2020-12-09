استقالة حنان عشراوي من منظمة التحرير الفلسطينية

أعلنت حنان عشراوي بشكل رسمي استقالتها من منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت عشراوي قد أعلنتها بشكل شفهي الشهر الماضي أثناء لقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس معتبرة انه آن الأوان للإصلاح وإعادة الاعتبار لصلاحيات ومهام منظمة التحرير، وذلك بُعيد أيام من استئناف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وقالت عشراوي (85 عاما) في بيان: ”تعهدت في ذلك اللقاء بألا أقوم بالإعلان عن الاستقالة أو مناقشتها إلى حين انتهاء الإجراءات بالتوافق“.

أعقبت الاستقالة الشفهية استقالة خطية بتاريخ 26 تشرين الثاني، وفق البيان.

وقالت عشراوي إنها تلقت جوابا خطيا من عباس مفاده أنه ”يؤجل البت بالموضوع إلى حين انعقاد المجلس المركزي“، مضيفة: ”لكنني ما زلت على استقالتي بنهاية هذا العام، مع احترامي للأنظمة والقوانين السارية“.

ودعت عشراوي إلى ”إجراء الإصلاحات المطلوبة وتفعيل منظمة التحرير، وإعادة الاعتبار لصلاحياتها ومهامها، واحترام تفويض اللجنة التنفيذية“ التي اعتبرتها ”تعاني من التهميش وعدم المشاركة في صنع القرار“.

وشددت على ضرورة ”تداول السلطة ديمقراطيا عن طريق الانتخابات“، مشيرة إلى أن ”النظام السياسي الفلسطيني بحاجة إلى تجديد مكوناته ومشاركة الشباب، نساءً ورجالاً، والكفاءات في مواقع صنع القرار“.

ولدت حنان خليل عشراوي عام 1946 لعائلة مسيحية وأب طبيب وزعيم سياسي في مدينة نابلس في الضفة الغربية.

وهي أستاذة جامعية وأمّ لابنتين. اختيرت في 1991 لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في محادثات السلام في مدريد في تشرين الأول. وكانت المتحدثة باسم الوفد الفلسطيني في هذه المحادثات، ولفتت الأنظار في منافستها لبنيامين نتنياهو الذي كان المتحدث باسم الوفد الإسرائيلي.

واختيرت عضوا في وفود التفاوض الفلسطينية اللاحقة.

وفي كانون الثاني1996 انتخبت نائبة عن مدينة القدس الشرقية المحتلة في المجلس التشريعي وحصلت على أعلى نسبة من الأصوات.

وأنهت دراستها الجامعية في الجامعة الأميركية في بيروت، قبل حصولها على الدكتوراه في الولايات المتحدة.