استقالة رئيس فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية.. وهذا هو السبب

قدم رئيس فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية، العميد الجنرال كولونيل آفي روزنفيلد، استقالته من منصبه ومن الجيش، معلنًا تحمله المسؤولية عن الفشل في حماية المنطقة الحدودية حول غزة، والذي أدى إلى هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وفي رسالة استقالته، قال روزنفيلد: “على الجميع تحمل المسؤولية عن دورهم”، معترفًا بأن الجيش لم يتمكن لعدة ساعات من حماية البلدات وآلاف السكان والأفراد في مهرجان نوفا الموسيقي.

وأضاف روزنفيلد أنه سيبقى على رأس عمله حتى يتولى خليفته المنصب، وسيشارك في التحقيقات الجارية لمنع وقوع هجوم آخر مستقبلاً.

يُذكر أن هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد الجيش الإسرائيلي أدى إلى مقتل 1200 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخر.

هذا الهجوم أشعل حملة عسكرية إسرائيلية عنيفة ضد قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف حتى الآن.