استقالة رئيس هيئة البورصة في إيران

قالت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، الاثنين، إن مجيد عشقي رئيس هيئة البورصة الإيرانية قدم استقالته إلى وزير الاقتصاد والشؤون المالية إحسان خاندوزي.

ونقلت الوكالة عن مصادر خاصة أن اجتماعًا يجري حاليًا سيناقش فيه المجلس الأعلى للبورصة تعيين رئيس جديد للهيئة.

ورجحت المصادر أنه “سيتم اتخاذ قرار بشأن تعيين محمد رضواني فر، الرئيس التنفيذي السابق لشركة شستان (شركة استثمار الضمان الاجتماعي)، كرئيس جديد لهيئة البورصة”.

وفي سياق متصل، أفاد موقع “اقتصاد أون لاين” الإيراني، أن مجيد عشقي تعرض في الأسابيع القليلة الماضية إلى انتقادات واسعة بسبب أدائه في هيئة البورصة.

والسبت الماضي، تجمعت مجموعة من المساهمين أمام هيئة البورصة للتعبير عن احتجاجهم على أوضاع البورصة وطالبوا بتغيير أوضاع السوق.

وأشارت تقارير إيرانية إلى أنه “بعد وفاة مهسا أميني، منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، واندلاع احتجاجات شعبية، توقف تجار البورصة عن العمل في بعض المدن، بما في ذلك أصفهان وتبريز”.