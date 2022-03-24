الخميس 21 شعبان 1443 ﻫ - 24 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

“استقالة غامضة” لمسؤول مقرّب من بوتين!

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 24 - مارس - 2022 7:24 صباحًا
A A A
طباعة المقال

أكدت روسيا، الأربعاء، الأخبار المتداولة بشأن استقالة أناتولي شوبيس من منصب المبعوث الخاص للكرملين، من دون ذكر الكثير من التفاصيل.

وقال الكرملين إن شوبيس المقرب من الرئيس فلاديمير بوتين، ترك منصبه طوعا لأسباب خاصة به، بينما نقلت “رويترز” عن مصدرين قولهما إن استقالة المسؤول الروسي جاءت احتجاجا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأوضح المصدران أن شوبيس قد غادر روسيا من دون أن تكون لديه أي نية إلى العودة للبلاد ثانية، لكنهما لم يعلنا مكان تواجده حاليا.

ويعد شوبيس أحد المخططين الرئيسيين للإصلاحات الاقتصادية في عهد الرئيس السابق بوريس يلتسن في التسعينيات، وكان مدير مكتب بوتين بأول وظيفة له في الكرملين.

وشغل شوبيس مناصب رفيعة سياسية وفي مجال الأعمال في عهد بوتن، وكان أحدثها مبعوث الكرملين الخاص للمنظمات الدولية.

وجاءت استقالة شوبيس قبل يوم من انعقاد قمة طارئة لحلف شمال الأطلسي بشأن أوكرانيا، يشارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

عناصر من الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
شهر على الحرب.. كيف تحوّل الموقف على الجبهات؟
وزارة الخارجية الأمريكية
واشنطن تعلق على طرد دبلوماسييها من موسكو.. “أحدث خطوة غير مفيدة”
الولايات المتحدة والصين
فُرضت في عهد ترامب.. واشطن تعفي مئات المنتجات الصينية المستوردة من الرسوم الجمركية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

الدولار
تزامناً مع إعادة فتح المصارف… الدولار ينخفض مجدداً
جوزيف أبو فاضل
مشاريع جهنمية.. أبو فاضل يكشف عن فضيحة “باسيلية” يتم التخطيط لها!!
أحد المقاتلين الشيشان ضد القوات الروسية في أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
بالفيديو.. صيحات “الله أكبر” خلال معارك ضد الجيش الروسي قرب “كييف”