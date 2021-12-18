الخميس 1 ذو الحجة 1443 ﻫ - 30 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استقالة كاردينال أفريقي مرشح لمنصب بابا الفاتيكان

18 - ديسمبر - 2021
الكاردينال بيتر تركسون

الكاردينال بيتر تركسون

A A A
طباعة المقال

ذكرت مصادر مطلعة، السبت، أن الكاردينال بيتر تركسون، الذي كان البعض يعتبره مرشحا ليكون أول بابا أفريقي للفاتيكان منذ 1500 عام، استقال من منصبه في إدارة مهمة بالفاتيكان على نحو مفاجئ.

وكان تركسون (73 عاما)، وهو من غانا، مستشارا مهما للبابا فرنسيس في قضايا منها المناخ والعدالة الاجتماعية، وهو الأفريقي الوحيد الذي يرأس إدارة في الفاتيكان.

وقالت مصادر الفاتيكان ،التي طلبت عدم الإفصاح عن هوياتها، إن البابا لم يتخذ بعد قرارا بشأن الاستقالة.

وكان تركسون يرأس دائرة التنمية البشرية المتكاملة التي تأسست في 2016 لدمج أربعة مكاتب تهتم بشؤون مثل السلام والعدالة والهجرة والمؤسسات الخيرية.

وقال أحد المصادر إن تركسون، الذي يفصله عامين عن سن تقاعد الأساقفة، في الخامسة والسبعين، ”ضاق ذرعا“ بالصراعات الداخلية، بينما قال مصدر آخر إنه أبلغ موظفيه بأنه سيدلي بالمزيد من التصريحات بعدما يبت البابا في استقالته.

وباستقالة تركسون يخلو الفاتيكان من أي أفريقي يرأس إدارة رئيسية في أعقاب تقاعد الكاردينال روبرت سارا من غينيا هذا العام.

    المزيد من أخبار العالم

    فحوص جدري القردة
    أفريقيا بحاجة إلى أدوات اختبار ولقاحات لجدري القردة
    الجيش الروسي
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    روسيا: دمرنا مركز قيادة أوكراني قرب دنيبرو
    مقاتلو آزوف
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    حليف لبوتين: مقاتلو آزوف الأسرى سيمثلون للمحاكمة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    شركتا الاتصالات في لبنان: الفا وتاتش
    فاتورة الخلوي خمسة أضعاف... وهيركات على الشحن المسبق
    الرئيس نجيب ميقاتي
    أسرار ومعلومات خاصة.. من هم الوزراء الذين طيرهم ميقاتي من تشكيلته الجديدة؟
    عائلة عبدالله اللبنانية تقدم شهادة حياتها في الفاتيكان
    في قلب الفاتيكان: عائلة لبنانية تقدّم شهادة حياتها بعد حادثة دهس 3 من أولادها