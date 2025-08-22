السبت 28 صفر 1447 ﻫ - 23 أغسطس 2025 |
استقالة وزير خارجية هولندا من حكومة تصريف الأعمال بسبب غزة!

وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب

وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب

قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب للصحفيين إنه استقال من حكومة تصريف الأعمال اليوم الجمعة بسبب موقفها من حرب إسرائيل في غزة.

وأضاف أن الحكومة لا تؤيد اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب حربها في غزة وخططها في الضفة الغربية المحتلة.

وتابع “شعرت بمقاومة داخل مجلس الوزراء لاتخاذ تدابير إضافية”، وموضحا أنه سيقدم استقالته رسميا.

وانهارت الحكومة الهولندية في الثالث من يونيو حزيران، ومن المتوقع أن تبقى حكومة تصريف الأعمال إلى حين يتم تشكيل حكومة ائتلافية بعد انتخابات في أكتوبر تشرين الأول، وهو أمر قد يستغرق شهورا.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، خلص مرصد عالمي لمراقبة الجوع إلى أن سكان مدينة غزة ومحيطها يعانون رسميا من المجاعة.

