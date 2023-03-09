استقالة وزير مالية طالبان بسبب خلافات مع زعيم الحركة

قدم وزير المالية في حكومة حركة طالبان ملا هداية الله بدري، استقالته من منصبه بسبب خلافات مع زعيم الحركة هبة الله آخوند زاده، وفق ما أفادت قناة “آمو” الأفغانية المستقلة، الأربعاء.

ونقلت القناة التي يقع مقرها في الولايات المتحدة ويديرها صحفيون أفغان عن مصدرين مطلعين قولهما إن “هداية الله بدري، وزير مالية طالبان، قد استقال من منصبه”.

وذكرت القناة الأفغانية المستقلة أن مسؤولي الحركة رفضوا الرد على اتصالات القناة للتعليق على الاستقالة.

وهداية بدري، المعروف بين طالبان باسم غول آغا إسحاق زي، كان من المقربين إلى الملا محمد عمر، المؤسس الراحل لحركة طالبان.

وبحسب التقارير، فإن بدري، المنحدر من قندهار معقل الحركة، كان يسيطر على الموارد المالية لطالبان لسنوات عديدة، وكان مسؤولاً عن توفير المعدات العسكرية لمقاتليها، وأصبح أحد أقوى الشخصيات النافذة في صفوف الحركة.

وفي عام 2009، أضافت وزارة الخزانة الأمريكية ثلاثة قادة من حركة طالبان إلى قائمة العقوبات الخاصة بها، بينهم هداية الله بدري.

وبعد وصولها إلى السلطة في أفغانستان في منتصف آب/أغسطس 2021، أعلنت حركة طالبان تشكيلتها الحكومية التي ضمت هداية الله بدري وزيراً للمالية.

وهداية الله بدري هو أول عضو بارز في حكومة طالبان يستقيل بعد سيطرة الحركة على أفغانستان حتى الآن.