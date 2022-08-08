استقرار أسعار الذهب بعد احتمال رفع أسعار الفائدة

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر الاثنين 8 آب، بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية القوية الأسبوع الماضي احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بشكل كبير مما أدى إلى ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1774.80 دولار للأوقية(الأونصة) في الساعة 07:04 بتوقيت غرينتش، بعد انخفاضه واحدا في المئة في الجلسة السابقة.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 في المئة إلى 1790.40 دولار.

في هذا الاطار، قال “ستيفن إينيس” من مؤسسة إس. بي.آي لإدارة الأصول: “بدأ الذهب بداية هادئة في الوقت الذي ما زالت فيه السوق تستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأميركي القوي وإلى أي مدى سيؤثر على مجلس الاحتياطي الاتحادي”.

وأضاف: “أعتقد أن زيادة يوليو في الوظائف غير الزراعية ترفع احتمالات رفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس في سبتمبر والتي لا بد وأن تكون سلبية بالنسبة للذهب”.

وغطى تقرير الوظائف الأميركية القوية على حديث الركود، ورفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 28 يوليو تموز، مما يجعل الذهب أكثر كلفة لحاملي العملات الأخرى.

وحوّمت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات قرب أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين يوم الجمعة.

وقالت “ميشيل بومان”، عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي، إن المجلس يجب أن يفكر في رفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة من أجل إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.