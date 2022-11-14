استقرار أسعار الذهب في ظل صعود الدولار

لم تشهد أسعار الذهب تغيرا يذكر، الاثنين، إذ عوض الإقبال على شراء المعدن النفيس الضغط من ارتفاع الدولار بعد تحذير مجلس الاحتياطي الاتحادي من أن معركته ضد التضخم لن تهدأ.

وبحلول الساعة 1537 بتوقيت جرينتش، استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1770.89 دولار للأوقية (الأونصة) ليعوض الخسائر بعد انخفاضه واحدا بالمئة تقريبا في وقت سابق من اليوم.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1772.70 دولار.

وسجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ مارس آذار 2020 الأسبوع الماضي بعد أن أثارت مؤشرات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة آمالا بأن مجلس الاحتياطي سيكون أقل تمسكا برفع أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار أيضا 0.6 بالمئة، كما صعدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر أمس الأحد إن المجلس قد يفكر في إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل ولكن يجب ألا يُفسر ذلك على أنه “تخفيف” لمعركته ضد التضخم.

وفي حين أن الذهب يعتبر تحوطا من التضخم، فإن رفع أسعار الفائدة يميل إلى إضعاف جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا.

ويرى متداولو العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الاتحادي احتمالا بنسبة 89 بالمئة أن يرفع المجلس سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر كانون الأول، مع احتمال 11 في المئة فقط لرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة 0.7 بالمئة إلى 21.84 دولار للأوقية متراجعا من أعلى ذروة في خمسة أشهر. وانخفض سعر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1017.55 دولار وهبط البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 2025.45 دولار.