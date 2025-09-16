الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
استقرار أسعار النفط مع ترقب انقطاع محتمل في الإمدادات من روسيا

منذ 57 دقيقة
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2025 7:10 صباحًا
أسعار النفط

أسعار النفط

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء بعد ارتفاعها في الجلسة السابقة، مع توقع المتعاملين في السوق انقطاعا محتملا في الإمدادات من روسيا بعد هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة على مصافي نفط روسية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت أربعة سنتات إلى 67.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:00 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.32 دولار بزيادة سنتين.

وصعد خام برنت 45 سنتا عند التسوية أمس الاثنين إلى 67.44 دولار بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 61 سنتا ليصل 63.30 دولار.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة الروسية في محاولة لإضعاف قدرتها الحربية، مع تعثر المحادثات لإنهاء الصراع بينهما.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي، في مذكرة للعملاء “المخاوف المتزايدة من انقطاع الإمدادات من روسيا، وهي منتج رئيسي يسهم بأكثر من 10 بالمئة من إنتاج النفط العالمي” تدعم أسعار النفط.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الاثنين إن الحكومة لن تفرض رسوما جمركية إضافية على السلع الصينية لتشجيع الصين على وقف مشترياتها من النفط الروسي ما لم تفرض الدول الأوروبية رسوما جمركية باهظة على الصين والهند.

ويترقب المتعاملون أيضا اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، والذي من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض فيه البنك أسعار الفائدة. وقد يعزز انخفاض تكاليف الاقتراض الطلب على الوقود.

وقال سيكامور “ضعف الدولار، مدفوعا بتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا الأسبوع، عزز أسعار النفط الخام”.

