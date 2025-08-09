السبت 15 صفر 1447 ﻫ - 9 أغسطس 2025 |
استقرار أسعار مستهلكي الصين خلال يوليو

منذ ساعتين
لم يطرأ تغير يذكر على أسعار المستهلكين في الصين في يوليو\تموز، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين، إذ تأثرت معنويات المستهلكين والشركات سلبا بضعف الطلب المحلي والضبابية التي تكتنف وضع التجارة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت أن مؤشر أسعار المستهلكين استقر الشهر الماضي على أساس سنوي، وذلك مقارنة مع ارتفاع 0.1 بالمئة في يونيو\حزيران، وهو ما تجاوز التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز لانخفاض 0.1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.4 بالمئة مقابل انخفاض 0.1 بالمئة في يونيو\حزيران، وأعلى من التوقعات بتسجيل 0.3 بالمئة.

وجاء انخفاض مؤشر أسعار المنتجين 3.6 بالمئة على أساس سنوي في يوليو\تموز دون توقعات محللين اقتصاديين لانخفاض 3.3 بالمئة. وكان قد انخفض 3.6 بالمئة في يونيو\حزيران أيضا.

    المصدر :
  • رويترز

