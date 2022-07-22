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استقرار الأسهم الأوروبية بعد رفع المركزي سعر الفائدة

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 22 - يوليو - 2022 11:48 صباحًا
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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استقرت الأسهم الأوروبية الجمعة في أعقاب رفع أكبر من المتوقع للفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي وانهيار الحكومة في إيطاليا، لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر مكاسب أسبوعية في شهرين.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بعد أن عوضت مكاسب أسهم الطاقة خسائر بقية القطاعات في المعاملات المبكرة. وأنهى المؤشر جلسة متقلبة على ارتفاع أمس الخميس.

واضطربت الأسواق بعد رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة بمقدار أكبر من 50 نقطة أساس متوقعة.

وتراجعت الأسهم الإيطالية بعد جلسة عاصفة مع تأهب البلاد لانتخابات مبكرة في 25 سبتمبر أيلول بعد استقالة رئيس الوزراء ماريو دراجي في أعقاب انهيار حكومته الائتلافية.

وتتجه أسواق أوروبا نحو إنهاء الأسبوع على ارتفاع مع انحسار المخاوف المرتبطة بتقلص إمدادات الطاقة، وذلك بعد استئناف إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بعد توقف بسبب أعمال صيانة.

وانخفض سهم بنك دانسك 2.6 بالمئة في حين تراجع سهم شيندلر السويسرية لصناعة المصاعد أربعة بالمئة بعد خفض الشركة توقعات الأرباح للعام الحالي.

وتصدر سهم بيزلي التابعة لمجموعة لويدز أوف لندن للتأمين المكاسب على المؤشر ستوكس 600 بعد رفع توقعات الأرباح للعام بأكمله.

    المصدر :
  • رويترز

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