استقرار الأسهم الأوروبية وسط احتمالات رفع أسعار الفائدة

شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا خلال تداولات اليوم الثلاثاء في وقت تواصل فيه احتمالات استمرار دورة رفع أسعار الفائدة حول العالم تقويض المعنويات، في حين قادت شركة النفط العملاقة بي.بي قطاع الطاقة للارتفاع.

واستقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بحلول الساعة 0815 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أمس الاثنين أكبر انخفاض يومي في ثلاثة أسابيع بسبب المخاوف ذات الصلة برفع أسعار الفائدة.

وصعد مؤشر الطاقة 1.5 بالمئة وكان الأفضل أداء بين مؤشرات القطاعات، بدعم من ارتفاع سهم بي.بي 3.4 بالمئة بعد تسجيل الشركة أرباحا قياسية بلغت 27.6 مليار دولار في عام 2022 وزيادة توزيعات الأرباح بعشرة في المئة.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم إيرباص 1.6 بالمئة بعدما خفض بيرينبرج توصيته لسهم شركة الطيران والدفاع إلى “بيع”.

وهبط سهم نورديك سميكوندكتور 17.5 بالمئة وكان أكبر الخاسرين على المؤشر ستوكس 600 بعد أن أخفق في تحقيق تقديرات الأرباح للربع الرابع، تلاه سهم أوسرام بنزول بواقع 15 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لأجهزة الاستشعار عن توقعات ضعيفة للربع الأول وتعليق توزيعات الأرباح النقدية عن عام 2022.