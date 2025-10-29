استقرار الأسهم الأوروبية وسط ترقب قرار المركزي الأمريكي

استقرت الأسهم الأوروبية الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لنتائج عدد كبير من الشركات وترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم الأربعاء 29\10\2025.

وبقي المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 575.66 نقطة بحلول الساعة 08:12 بتوقيت غرينتش.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه بشأن السياسة النقدية اليوم، ويترقب المستثمرون أي تعليق من رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول.

وارتفعت أسهم قطاع التعدين الأوروبي 1.7 بالمئة، وارتفعت أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.4 بالمئة. وانخفض مؤشر الاتصالات الأوسع نطاقا واحدا بالمئة وخسر قطاع المرافق 0.6 بالمئة.

وتركز الأنظار أيضا على لقاء مقرر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية غدا الخميس.

ومن بين أسهم الشركات، ارتفع سهم مرسيدس بنز 6.4 بالمئة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية عن هوامش أرباح أقوى من المتوقع في أعمال السيارات الأساسية بها.

وارتفع سهم يو.بي.إس 1.6 بالمئة بعد أن أعلن البنك عن ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث 74 بالمئة متجاوزا التوقعات.

وارتفع سهم دويتشه بنك 2.6 بالمئة بعد أن سجل زيادة سبعة بالمئة في أرباح الربع الثالث، متحديا التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاضها.

وخسر سهم إكوينور 1.2 بالمئة بعد أن أعلنت مجموعة الطاقة عن انخفاض أكبر من المتوقع في أرباح الربع الثالث.

كما ينصب التركيز أيضا على نتائج عمالقة التكنولوجيا المعروفين باسم “العظماء السبعة”، ومن بينهم مايكروسوفت وألفابت وميتا بلاتفورمز، حيث من المقرر أن يعلنوا عن أرباحهم في وقت لاحق اليوم.