استقرار الدولار مع ترقب بيانات اقتصادية هامة هذا الأسبوع

شهد الدولار بداية مستقرة اليوم الاثنين في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات السياسة التجارية الأمريكية ويستعدون لأسبوع حافل ببيانات اقتصادية قد تعطي مؤشرات أولية على تأثير الحرب التجارية، التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الاقتصاد المحلي.

واستقر الدولار حاليا عند 143.49 ين و1.1375 لليورو، بينما يواصل الاتجاه نحو أكبر انخفاض شهري منذ ما يقرب من عامين ونصف العام بعد أن أدت سياسات ترامب إلى تراجع الثقة في الأصول الأمريكية.

وانخفض الدولار بأكثر من أربعة بالمئة مقابل اليورو والين خلال أبريل نيسان رغم انتعاشه في نهاية الأسبوع الماضي بفضل تخفيف حدة التصريحات في الخلاف بين واشنطن وبكين.

وبدا خلال الأسبوع الماضي أن الجانبين يتراجعا عن سياسة حافة الهاوية، إذ أشارت إدارة ترامب إلى انفتاحها على خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، وأعفت بكين بعض الواردات من رسومها البالغة 125 بالمئة.

وقال ترامب إن المفاوضات بشأن الرسوم الجمركية تجري مع الصين، لكن بكين نفت عقد أي محادثات.

وقال كريس تيرنر رئيس الأسواق في آي.إن.جي “الفصل المهم التالي فيما يجري هو ما إذا كان كل ذلك التقلب أثر على القرارات في أرض الواقع، ولا سيما في سوق العمل الأمريكية”.

ويدفع ذلك المستثمرين إلى ترقب بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل نيسان المقرر صدورها يوم الجمعة، إذ لا يزال من المتوقع نمو الوظائف لكن بوتيرة أبطأ بكثير مقارنة بالشهر السابق.

وستصدر الولايات المتحدة هذا الأسبوع أيضا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. ومن المقرر أيضا صدور بيانات التضخم الأولية والناتج المحلي الإجمالي في أوروبا.

ويجري تداول الدولار الأسترالي بالقرب من أعلى مستوياته في الآونة الأخيرة إذ وصل إلى 0.64 دولار في التعاملات الآسيوية. كما يحوم الدولار النيوزيلندي بالقرب من 0.60 دولار.

ويتوجه الكنديون إلى صناديق الاقتراع اليوم الاثنين في وقت يتقدم فيه الحزب الليبرالي الحاكم بفارق ضئيل في الاستطلاعات. وتشير الأسواق إلى أن المتداولين لا يتوقعون تقلبات كبيرة في العملة.

واستقر الدولار الكندي عند 1.3866 للدولار.

ومن المتوقع أن يتخذ بنك اليابان قرارا بشأن السياسة النقدية يوم الخميس.

ولا تتوقع الأسواق أي تغيير في السياسة النقدية إلا أنها ستركز على التوقعات وخطة صناع السياسات للتعامل مع ضبابية البيئة الاقتصادية خاصة وسط تكهنات بأن تتطرق المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان إلى العملة.