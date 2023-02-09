استقرار الدولار مع ترقب بيانات تضخم

حوم الدولار، الخميس، قرب متوسط الأسعار التي سجلها خلال الفترة الماضية مقابل العملات الرئيسية فيما يقيّم المستثمرون التعليقات الصادرة عن عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) فضلا عن ترقب بيانات التضخم في أسعار المستهلكين المقرر نشرها الأسبوع المقبل.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى 0.13 بالمئة إلى 103.32، مبتعدا عن أعلى مستوى في شهر عند 103.96 الذي لامسه يوم الثلاثاء بعد سلسلة ارتفاعات سجلها بعد تقرير أظهر يوم الجمعة أن سوق العمل أقوى من المتوقع.

وعززت بيانات التوظيف في البداية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يعود إلى سياسته النقدية المتشددة، وهو ما لم يُظهر باول دعما له في تصريحاته.

كما يترقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم في أسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم الثلاثاء بحثا عن مؤشرات حول توقعات السياسة.

وارتفع اليورو 0.18 بالمئة إلى 1.07325 دولار، مبتعدا عن أدنى مستوى في شهر عند 1.067 دولار الذي سجله يوم الثلاثاء.

واستقر الين الياباني عند 131.455 للدولار بينما زاد الجنيه الإسترليني 0.1 بالمئة إلى 1.2087 دولار.