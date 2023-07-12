استقرار النفط بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية

استقرّت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، وعوّضت الآمال في زيادة الطلب في الدول النامية وخفض أكبر مصدري النفط في العالم، مما أثار مخاوف من تباطؤ اقتصادي يؤدي إلى ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 4 سنتات إلى 79.36 دولار للبرميل، بينما هبط خام غربي تكساس الوسيط الأميركي سنتًا واحدًا إلى 74.82 دولار.

وتعرضت الأسعار لضغوط من ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 3 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من تموز/يوليو، وفقًا لبيانات معهد البترول الأميركي.

وتترقّب الأسواق بيانات التضخم الأميركية اليوم الأربعاء بحثًا عن دلائل على توقعات أسعار الفائدة، والتي يمكن أن يؤدي إرتفاعها إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.