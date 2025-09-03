استقرار بأسعار النفط وسط ترقب لاجتماع أوبك+

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية الأربعاء حيث حافظت على مكاسب الجلسة السابقة المدفوعة بعقوبات أمريكية، في الوقت الذي تتطلع فيه السوق إلى اجتماع مجموعة أوبك+ مطلع الأسبوع.

وانخفض خام برنت سنتا واحدا، أو 0.01 بالمئة مسجلا 69.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:32 بتوقيت غرينتش بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 65.63 دولار للبرميل.

وكان الخام قد ارتفع بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن التي يديرها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس لتهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز أمس الثلاثاء 2\9\2025، أن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت الأسبوع الماضي إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين.

وقدر ثلاثة محللين في استطلاع لرويترز قبل صدور بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات النفط الخام انخفضت في المتوسط بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس\آب.

وأبقت البيانات الاقتصادية الضعيفة حركة الأسعار في نطاق محدود. وانكمش قطاع التصنيع الأمريكي للشهر السادس على التوالي حيث أثرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ثقة الشركات والنشاط الاقتصادي، مما أثر بدوره على توقعات الطلب على الخام.

وتترقب السوق نتائج اجتماع ثمانية أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها في السابع من سبتمبر\أيلول. ويقول محللون إن من غير المرجح أن تقر المجموعة المزيد من التغييرات على الإنتاج في الوقت الحالي.