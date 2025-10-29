استقرار صادرات النفط الروسية وسط عقوبات جديدة

أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن ومصادر بسوق النفط أن العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا وعملاقي النفط الروسيين روسنفت ولوك أويل لم تتسبب حتى الآن في أي تأخير لشحنات النفط الخام من موانئ روسيا الغربية.

ووفقا للبيانات والمصادر، فإنه رغم القيود المتعلقة بالطقس وضغوط العقوبات، من المتوقع أن تبلغ الصادرات من موانئ بريمورسك وأوست لوجا ونوفوروسيسك بغرب البلاد في أكتوبر تشرين الأول نحو 2.33 مليون برميل يوميا، بما يتماشى مع البرنامج المعدل لهذا الشهر.

وتقول مصادر في السوق إن صادرات النفط الروسي من الموانئ الغربية تواجه ضغوطا متزايدة بفعل العقوبات الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تمتثل الهند وتركيا، اللتان تشتريان خام الأورال المحمل من هذه الموانئ، للقيود الجديدة التي فرضها الغرب.

وحددت الولايات المتحدة يوم 21 نوفمبر تشرين الثاني كموعد نهائي لإنهاء جميع التعاملات مع روسنفت ولوك أويل.

ونظرا لطول الرحلة من موانئ البلطيق إلى المصافي الهندية، والتي تستغرق نحو أربعة أسابيع، فإن بعض الشحنات التي يجري نقلها حاليا ربما تصل إلى المشترين بعد هذا الموعد، مما يرفع من مستوى المخاطر اللوجستية والمالية.