استقرار في اسعار النفط

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة الأربعاء، إذ أظهرت بيانات الصناعة سحبا من مخزونات النفط الخام الأمريكية، بعد أن تراجعت السوق في الجلسة السابقة وسط مخاوف من أن يؤدي المزيد من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى الإضرار بالطلب.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل\نيسان ثمانية سنتات إلى 83.37 دولار للبرميل، خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات إلى 77.54 دولار للبرميل.

ودعما للسوق الأربعاء، أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت بنحو 3.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مارس آذار، وفقا لمصادر السوق.

وزادت مخزونات البنزين بنحو 1.8 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.9 مليون برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

انخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الثلاثاء 7\3\2023 بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.

وقال محللو “إيه إن زد ريسيرش” في مذكرة للعملاء “أثار هذا مخاوف من ضعف الطلب في الولايات المتحدة”.

ودفعت تعليقات باول الدولار، الذي عادة ما يسير في عكس اتجاه النفط، إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل سلة من العملات.