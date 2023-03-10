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استقرار مؤشر الدولار وسط تقلبات الأسواق العالمية

منذ 44 دقيقة
الدولار الأميركي

الدولار الأميركي

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شهد مؤشر الدولار استقرارا الجمعة في تعاملات اتسمت بهدوء نادر وسط تقلبات الأسواق العالمية وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بينما تراجع الين بعد أن أبقى بنك اليابان على إجراءات التحفيز دون تغيير.

وقفز الدولار بما يصل إلى 0.63 بالمئة مقابل الين، في تحرك تلقائي بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسات الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يترك منصبه في أبريل\نيسان.

وتخلى الدولار لاحقا عن بعض المكاسب ليرتفع في أحدث تداول 0.4 بالمئة عند 136.65 ين.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الفرنك السويسري وانخفض في أحدث التداولات 0.2 بالمئة إلى 0.9302 فرنك بعد أن هبط 0.9 بالمئة الأربعاء.

فيما سجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في خمسة أشهر مقابل الكندي عند 1.386، وصعد 0.7 بالمئة مقابل الكرونة النرويجية مسجلا أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وارتفع اليورو والإسترليني إلى 1.0595 دولار و1.19425 دولار على الترتيب، ليتركا مؤشر الدولار مستقرا عند 105.23 نقطة.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يصدر في وقت لاحق الجمعة، وهي بيانات رئيسية يمكن أن تعطي مؤشرات على الخطوات التالية للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

    المصدر :
  • رويترز

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