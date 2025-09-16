استقرار معظم أسواق الخليج بفضل توقعات خفض الفائدة الأمريكية وصعود النفط

ارتفعت معظم أسهم الخليج، اليوم الثلاثاء، وسط تجدد الثقة في أسهم الطاقة على خلفية استقرار أسعار النفط وتفاؤل المستثمرين قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) غدا الأربعاء والمتوقع على نطاق واسع أن يخفض خلاله أسعار الفائدة الأمريكية.

وتتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية إلى نطاق 4.00–4.25 بالمئة، مع ترقب المستثمرين تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول عقب قرار الفائدة لاستنباط مؤشرات عن التحركات المقبلة لتكاليف الاقتراض في أكبر اقتصاد في العالم.

وتحظى قرارات المركزي الأمريكي بمتابعة وثيقة في منطقة الخليج نظرا لأن معظم عملات دول المنطقة مربوطة بالدولار، مما يعزز تأثير السياسة النقدية الأمريكية على السياسات الإقليمية.

وارتفع المؤشر الرئيسي بالسعودية 0.9 بالمئة، مرتدا من أدنى مستوى في نحو عامين الذي سجله في الجلسة السابقة.

وقفزت أسهم شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه 10 بالمئة بعد أن استحوذت شركة الفطيم الإماراتية على حصة 49.95 بالمئة من أسهمها مقابل 2.52 مليار ريال.

وارتفع سهم شركة أديس القابضة 2.3 بالمئة بعد أن رفعت عرضها لشراء شلف دريلينج، منافستها المدرجة في بورصة أوسلو، وصعد سهم شركة أرامكو السعودية للنفط 0.6 بالمئة.

واستقرت أسعار النفط الخام، وهي محرك رئيسي لاقتصادات الخليج، إلى 67.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 1221 بتوقيت جرينتش بسبب خطر تعطل الإمدادات نتيجة الهجمات الأوكرانية على منشآت طاقة روسية.

وأغلق مؤشر سوق دبي الرئيسي على انخفاض 0.7 بالمئة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام ومتأثرا بانخفاض أسهم القطاع المالي.

وانخفض سهم بنك دبي الإسلامي أربعة بالمئة، وتراجع سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) 4.2 بالمئة وذلك بعد أن باعت شركة المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنج، المساهمة فيها، حصة 7.55 بالمئة عبر طرح ثانوي للأسهم قيمته 3.15 مليار درهم (858 مليون دولار).

وارتفع مؤشر أبوظبي الرئيسي 0.3 بالمئة، مسجلا مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي بقيادة أسهم قطاع الطاقة.

وقفز سهم أدنوك للغاز نحو اثنين بالمئة، وارتفع سهم أدنوك للحفر بأكثر من 2.5 بالمئة.

وازداد سهم أدنوك للخدمات اللوجستية 2.2 بالمئة عقب تعيين مدير مالي مؤقت.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الرائدة في قطاع الطاقة، يوم الخميس أنها نقلت حصصها في عدة وحدات مدرجة، منها أدنوك للتوزيع وأدنوك للحفر وأدنوك للغاز وأدنوك للخدمات اللوجستية إلى شركة إكس آر جي ذراعها الاستثمارية.

وارتفع مؤشر بورصة قطر 0.2 بالمئة بدعم من صعود معظم القطاعات بفضل ارتفاع سهم بنك قطر الوطني، أكبر مصرف في منطقة الخليج، 0.8 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9 بالمئة، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربع جلسات وذلك في ظل اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح. وتراجع سهم البنك التجاري الدولي واحدا بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة سكاي لينكس كابيتال، إن هذا التراجع مؤقت على ما يبدو، مرجحا استئناف الاتجاه الصعودي مع تزايد دعم أساسيات السوق.