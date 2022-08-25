استقلال في زمن الحرب.. أوكرانيا تتحدى الغزو الروسي

قالت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية أن الأوكرانيين تحدوا الضربات الروسية على بلادهم، الأربعاء، واحتفلوا بأمة ”وُلدت من جديد“ في زمن الحرب في عيد استقلال البلاد، إذ حث قادة البلاد على مواصلة العزم والصمود في وجه الغزو الروسي لبلادهم.

جاء ذلك بعد مزاعم أوكرانية بقصف صاروخي روسي على محطة للسكك الحديدية بشرق البلاد، أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 50 آخرين، مع توقعات بارتفاع حصيلة القتلى.

مخاوف أوكرانية.. وتورط أمريكي

وأضافت الصحيفة في تحليل لها أنه تم حظر التجمعات الجماهيرية في العاصمة الأوكرانية، كييف، ورفعت طائرات دون طيار العلم الأوكراني فوق المدينة وتم تسجيل حفل موسيقي في ”ملجأ“ للاحتماء من القنابل، ما يعكس مخاوف من أن روسيا ستشن ”ضربات دراماتيكية“ على المراكز المدنية لإفساد المناسبة.

وتابعت الصحيفة أن القادة الأوكرانيين قد ألقوا خطابات تهدف إلى حشد المؤيدين الأجانب بقدر مواطنيهم في الداخل وعشرات الآلاف من الجنود المتجمعين في الخنادق والمدن على خطوط الجبهة مع روسيا.

في المقابل، رأت الصحيفة أن النصر – أو حتى توقف القتال – يبدو بعيد المنال بالنسبة لأوكرانيا أو روسيا. وقالت إنه بينما تستعد أوروبا لفصل شتاء قاسٍ من ارتفاع أسعار الطاقة، مدفوعًا جزئيًا بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو، يتعرض المسؤولون الأوكرانيون لضغوط متزايدة لإظهار قدرتهم لمؤيديهم الأوروبيين على استعادة الأراضي وتحويل الحرب لصالحهم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن أوكرانيا استخدمت أسلحة قدمها الغرب لتعطيل خطوط الإمداد الروسية التي أدت في النهاية إلى تباطؤ الأداء الروسي، لكنهم أشاروا إلى أن الخطوط الأمامية لم تتغير إلا بزيادات طفيفة خلال الأسابيع العديدة الماضية، وعززت روسيا مواقعها في الجنوب للدفاع ضد الهجمات الأوكرانية.