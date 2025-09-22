الأثنين 30 ربيع الأول 1447 ﻫ - 22 سبتمبر 2025 |
استمرار اضطراب عمليات مطار برلين مع سعي عدائي الماراثون للمغادرة

منذ 17 دقيقة
فوضى بين صفوف الركاب بعد اضطراب العمليات في مطار برلين

استمر اضطراب العمليات في مطار برلين اليوم الاثنين بعد هجوم إلكتروني مطلع الأسبوع عطل أنظمة تسجيل الركاب، مما تسبب في تأخير لأكثر من ساعة لرحلات عدائين كانوا في المدينة للمشاركة في ماراثون برلين لدى محاولتهم العودة إلى ديارهم.

استهدف قراصنة شركة كولينز أيروسبيس التي تقدم خدمات أنظمة تسجيل الركاب وصعود الطائرات، والمملوكة لشركة آر.تي.إكس، يوم الجمعة، مما أدى إلى اضطراب العمليات في مطار هيثرو بلندن، وهو أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، بالإضافة إلى مطاري بروكسل وبرلين.

وقال متحدث باسم مطار برلين إنه من المتوقع وصول أكثر من 92 ألف مسافر إلى المطار اليوم، وهو عدد أكبر من المعتاد بسبب الماراثون، مع بذل جهود لإبقاء الاضطرابات عند الحد الأدنى.

وأضاف المتحدث أنه ينبغي على المسافرين استخدام خدمة تسجيل الوصول عبر الإنترنت الخاصة بشركات الطيران الخاصة بهم إذا كان ذلك ممكنا.

وقالت كولينز في بيان في وقت مبكر من صباح اليوم إنها تعمل مع المطارات المتضررة وعملاء شركات الطيران، وإنها في المراحل النهائية لاستكمال التحديثات اللازمة لاستعادة الخدمة بشكل كامل.

    المصدر :
  • رويترز

