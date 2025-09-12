استمرار البحث عن القناص الذي قتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك

لا يزال القناص الذي قتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك طليقا اليوم الجمعة حتى مع نشر المحققين صورا وفيديو لرجل يعتقد أنه نفذ عملية القتل المشحونة سياسيا يوم الأربعاء في جامعة بولاية يوتا في الولايات المتحدة.

وقال الرئيس دونالد ترامب إن المحققين يحرزون تقدما في تعقب المسلح الذي أطلق رصاصة واحدة يوم الأربعاء أصابت عنق كيرك (31 عاما)، وهو مؤلف ومقدم برنامج إذاعي عبر الإنترنت (بودكاست) لعب دورا في حشد أصوات الشبان المحافظين وإعادة ترامب إلى البيت الأبيض.

ولا يزال المسؤولون يصفون الرجل في الفيديو بأنه شخص محل اهتمام، وليس مشتبها به، لكنهم أكدوا وجوده في موقع الجريمة في جامعة يوتا فالي في أوريم بولاية يوتا.

كان كيرك في الحرم الجامعي في إحدى فعاليات التوعية الطلابية التي ينظمها، والتي تميزت بطريقته المعتادة في تلقي الأسئلة وتحدي الخصوم في مناظرة حول أكثر القضايا المثيرة للجدل، ومنها العنف المسلح والعرق. وحضر الفعالية نحو ثلاثة آلاف شخص.

وجاءت واقعة إطلاق النار في خضم أطول فترة عنف سياسي في الولايات المتحدة منذ سبعينيات القرن الماضي. ووثقت رويترز أكثر من 300 حالة من أعمال العنف ذات الدوافع السياسية في مختلف الأطياف الأيديولوجية منذ هجوم أنصار ترامب على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير كانون الثاني 2021.

ونجا ترامب نفسه من محاولتي اغتيال، إحداهما أصابته بجرح في أذنه خلال فعالية انتخابية في يوليو تموز 2024، والأخرى بعد شهرين أحبطها عملاء اتحاديون