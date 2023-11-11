استهداف المستشفيات تابع.. مواجهات مباشرة قنص واقتحامات في نابلس

وسط حرب مستمرة منذ أسابيع تحت مقاومة كبيرة من حركة حماس، تحاول إسرائيل استعادة ما تبقى لها من صورة الكيان القوي بعد السابع من أكتوبر، بعد عملية طوفان الأقصى التي هزت عرش جيش الإحتلال بالدخول والتوغل واحتجاز عدد كبير من الأسرى بساعات قليلة.

ومنذ شهر أكتوبر لم يهدأ القصف والغارات الإسرائيلية العنيفة على قطاع غزة، هذا وتجددت الاشتباكات العنيفة والقصف السبت في عدة مناطق بالقطاع لاسيما الشمال، بحسب العربية.

كما أوضحت أن مواجهات مباشرة اندلعت في محور حي النصر بين الفصائل الفلسطينية والقوات الإسرائيلية. ولفت إلى أن الدبابات الإسرائيلية تتمركز في حي النصر والاشتباكات مستمرة منذ الليل.

أما مستشفى الشفاء بمدينة غزة، الذي قصفته مرارا القوات الإسرائيلية أمس، فغرق اليوم في الظلام إثر الانقطاع التام للكهرباء.

وأفاد مراسل العربية بفقدان الاتصالات مع الصحفيين في محيط المجمع الطبي الأكبر في غزة، فيما وقع عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف إسرائيل لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما استشهد سبعة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة الحبوب في بيت لاهيا شمال غزة.

ولا يزال العديد من الأشخاص تحت ركام المنزل المستهدف.

أتى ذلك، فيما واصلت إسرائيل منذ الأمس عمليّات قصف وقنص عدة مستشفيات ومدرسة في شمال غزّة حيث يُعالج مئات الجرحى ويحتمي آلاف النازحين، حسبما أفادت مصادر طبّية.

وشددت الضغط على المراكز الطبّية للدفع بمزيد من المدنيّين إلى الفرار نحو جنوب القطاع المحاصر.

إلى ذلك، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ “قنّاصة إسرائيل يستهدفون مستشفى القدس”، متحدثا عن “إطلاق نار بشكل مباشر على الموجودين في المبنى، ما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 28 شخصا بينهم إصابتان”.

كما أكّد أنّ “القوّات الاسرائيلية تطلق النار على غرفة العناية المكثفة في مستشفى القدس”، مرفقا ذلك بوسم “#انقذوا_مستشفى_القدس”.

بدوره، اعتبر مدير مجمع مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية أنّ الجمعة كان “يوم استهداف المستشفيات”.

فيما توعّد الجيش الإسرائيلي بقتل عناصر حماس إذا شوهدوا وهم يُطلقون النار من المستشفيات، مكررا اتّهام الحركة بأنها “تنشط” من داخل المراكز الطبّية، وهو ما سبق للحركة أن نفته.

أما في الضفة الغربية، فاقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ولم تتوفر على الفور معلومات عما يجري في المدينة الواقعة في شمال الضفة، لكن الاقتحام أتى بعد ليالٍ من الدخول المتكرر للقوات الإسرائيلية إلى مدن الضفة.

بالتزمن اقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم الجلزون شمال رام الله، ومدينة البيرة أيضا.

وليل الخميس، استشهد 15 شخصا في مدن الضفة الغربية، بينهم 14 في جنين في عمليات اقتحام نفذتها القوات الإسرائيلية.