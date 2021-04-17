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استهداف بئرين للنفط في كركوك

17 - أبريل - 2021
منشأة نفطية في العراق

منشأة نفطية في العراق

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أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، عن استهداف بئرين نفطيتين في حقل باي حسن، بمحافظة كركوك شمال البلاد، من خلال عبوتين ناسفتين، دون إحداث أضرار تذكر أو التأثير على الإنتاج.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها:“تعرَّض بئران نفطيان في حقل باي حسن، فجر اليوم، إلى عمل تخريبي بتفجير عبوتين ناسفتين، لكن العملية لم تسفر عن حدوث حرائق أو أضرار مادية أو بشرية“.

وأضاف البيان:“الاستهداف لم يؤثر على العملية الإنتاجية أو توقف ضخ النفط من الآبار المذكورة، ونؤكد أن هذه الأعمال الإرهابية لن توقف الجهود الوطنية في إدامة العملية الإنتاجية دعمًا للاقتصاد الوطني“.

وختمت وزارة النفط العراقية بيانها قائلة إنها“تعمل مع السلطات الأمنية، والجهات المعنية في الدولة، على التحقيق في الحادث“.

ويثير الاستهداف المتكررة، مؤخرًا، لآبار في محافظتي كركوك، وصلاح الدين، قلق الحكومة العراقية التي عززت جهود توفير الحماية لها، فيما ينتقد مسؤولون محليون ضعف الإجراءات الأمنية حول الآبار النفطية.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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