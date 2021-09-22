الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب العراق

22 - سبتمبر - 2021
قوات التحالف الدولي - أرشيفة

قوات التحالف الدولي - أرشيفة

A A A
طباعة المقال

انفجرت عبوة ناسفة، قرب رتل دعم لوجيستي تابعا للتحالف الدولي أثناء مروره ضمن حدود الناصرية جنوب العراق، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وأفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأربعاء باستهداف رتل دعم لوجيستي للتحالف الدولي جنوب العراق، حسبما أورد موقع “شفق نيوز” الإخباري.

وأشار المصدر إلى أن التفجير لم يسفر عن أي إصابات.

وتتهم واشنطن فصائل عراقية مسلحة مرتبطة بإيران بالوقوف وراء الهجمات التي تستهدف التحالف الدولي، إضافة للهجمات ضد سفارتها وقواعدها العسكرية، التي ينتشر فيها الجنود الأمريكيون بالعراق.

وينتشر في العراق نحو 3000 جندي من قوات التحالف الدولي، بينهم 2500 جندي أمريكي لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في البلاد.

وتطالب قوى سياسية عراقية بخروج القوات الأمريكية من البلاد؛ استجابة لقرار البرلمان العراقي في 5 يناير/كانون الثاني 2020 بمغادرة القوات الأجنبية البلاد.

    المزيد من أخبار العالم

    لاجئون من أوكرانيا - رويترز
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عدد الأوكرانيين المتدفقين الى أوروبا يعود الى مستويات ما قبل الحرب
    وزيرة خارجية بريطانيا "ليز تراس"
    تراس تعد بالانتصار على روسيا إذا أصبحت رئيسة وزراء بريطانيا
    علم تركيا
    حاولت اغتيال اسرائيليين.. الكشف عن تفاصيل وصور جديدة عن "الخلية الإيرانية" في تركيا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قوى الامن الداخلي
    مقتل مواطن سعودي في الضاحية.. وقوى الأمن تكشف ملابسات الجريمة
    كم بلغ سعر صرف الدولار في ثاني أيام عيد الأضحى؟
    لحظة اقتحام المحتجين في سريلانكا لمقر إقامة الرئيس غوتابايا راجاباكسا
    فيديوهات مثيرة.. ماذا فعل مواطنو سيريلانكا بالقصر الرئاسي بعد اقتحامه؟!