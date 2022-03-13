استهداف قاعدة جوية أوكرانية قرب الحدود مع بولندا

أعلنت الإدارة العسكرية في لفيف استهداف المركز الدولي لحفظ السلام والأمن بثمانية صواريخ أطلقت من الجانب الروسي. وأفادت السلطات الأوكرانية بأن القاعدة الجوية المستهدفة تبعد نحو 50 كلم عن مدينة لفيف.

في التفاصيل، قصفت القوات الروسية، الأحد، قاعدة جوية بمنطقة لفيف في غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا والتي كانت بمنأى نسبيا عن النزاع حتى الآن على ما أفادت به السلطات المحلية.

وقالت الإدارة المحلية في لفيف في بيان “شن المحتلون ضربة جوية على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن. وتفيد المعلومات الأولية بأنهم أطلقوا ثمانية صواريخ. ونجمع معلومات حول ضحايا (محتملين)”، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وفي حين يذكر المركز الذي يبعد أقل من 25 كيلومترا عن الحدود البولندية ما إذا كان قد أصيب أم لا. أعلن أنه نه سينشر التفاصيل في وقت لاحق، وفق وكالة رويترز.

الى ذلك، نقلت وكالة أنباء “انترفاكس” الأوكرانية عن أنطون ميرونوفيتش المتحدث باسم أكاديمية القوات البرية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قوله إن الهجوم نفذ في وحدة عسكرية بالمنشأة.

وأضاف : “وفقا للمعطيات الأولية ليس هناك قتلى لكن المعلومات عن الجرحى والمصابين تتضح”.