استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بعشرة صواريخ

أفادت مصادر أمنية عراقية، الأربعاء، بتعرض قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد لقصف بعدد من الصواريخ.

وأكدت المصادر أن 10 صواريخ سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق والتي تستضيف قوات أميركية وقوات من التحالف الدولي.

وأوضحت أن القصف الصاروخي على قاعدة عين الأسد لم يسفر عن أي إصابات بشرية.

وأشار مصدر أمني إلى أن الصواريخ التي استهدفت قاعدة عين الأسد انطلقت من منطقة البيادر وهي منطقة زراعية تقع على الطريق العام بين هيت والبغدادي.

ويتمركز في قاعدة عين الأسد الجوية العراقية أكثر من 2000 جندي أميركي، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.