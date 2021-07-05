استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بهجوم صاروخي

أعلن التحالف الدولي في العراق وسوريا، اليوم الاثنين، عن استهداف ثلاثة صواريخ لقاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بمحافظة الأنبار العراقية.

وقال واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف على حسابه في “تويتر”:

“في الساعة 2:45 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لثلاثة صواريخ”.

وأضاف: “سقطت الصواريخ على محيط القاعدة. لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار”.

وقبل أيام تعرضت القاعدة لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لم تتسبب بأي إصابات.

وفي وقت سابق أصدرت “تنسيقية المقاومة العراقية” بيانا أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.