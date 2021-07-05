الثلاثاء 25 رمضان 1443 ﻫ - 26 أبريل 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

استهداف قاعدة عين الأسد في العراق بهجوم صاروخي

5 - يوليو - 2021
قاعدة عين الأسد

قاعدة عين الأسد

A A A
طباعة المقال

أعلن التحالف الدولي في العراق وسوريا، اليوم الاثنين، عن استهداف ثلاثة صواريخ لقاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية بمحافظة الأنبار العراقية.

وقال واين ماروتو، المتحدث باسم التحالف على حسابه في “تويتر”:

“في الساعة 2:45 مساء بالتوقيت المحلي للعراق، تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية لثلاثة صواريخ”.

وأضاف: “سقطت الصواريخ على محيط القاعدة. لا توجد إصابات ويتم تقييم الأضرار”.

وقبل أيام تعرضت القاعدة لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، لم تتسبب بأي إصابات.

وفي وقت سابق أصدرت “تنسيقية المقاومة العراقية” بيانا أعلنت فيه تصعيد هجماتها ضد القوات الأمريكية في العراق.

    المزيد من أخبار العالم

    خارطة إقليم "ترانسنيستريا"
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    طبول الحرب تسمع قرب مولودفا.. هل يفعلها بوتين؟
    تسجيل المزيد من إصابات كورونا في شنغهاي
    شنغهاي تسجل أعلى حصيلة وفاة يومية بفيروس كورونا
    ناقلة النفط صافر
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الأمم المتحدة تحدد الكلفة اللازمة لحل أزمة ناقلة النفط “صافر”.. وتحذر من انهيار قريب!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    بالفيديو… “ضرب” الوزير فياض من قبل أحد المحتجين!
    وليد فياض
    بعد الاعتداء عليه… فياض: توقيف المعتدي أو المعتدين لا يكفي!
    عناصر من الجيش اللبناني عند مدخل ميناء طرابلس
    هكذا غرق.. العقيد ضناوي يروي تفاصيل اعتراض مركب طربلس