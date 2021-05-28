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استهداف مواقع عسكرية في أذربيجان وأرمينيا تنفي صحة التصريحات

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 11:06 صباحًا
آثار المعارك بين أرمينيا وأذربيجان

آثار المعارك بين أرمينيا وأذربيجان - أرشيفية

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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، اليوم الجمعة، عن تعرض مواقعها العسكرية للقصف، فيما نفت أرمينيا صحة التصريحات وأكدت أن عسكرييها لم يقصفوا أية مناطق.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن الجيش الأرميني قصف مواقع تابعة لها في مدينة ناخيتشيفان، ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل بجروح، وهو ما نفته أرمينيا في وقت لاحق.

وأعلنت أذربيجان أمس الخميس، أسر 6 عسكريين أرمن قالت إنهم حاولوا تنفيذ عملية تخريبية في الأراضي الأذربيجانية، بينما قالت يريفان إنهم كانوا يقومون بأعمال هندسية في منطقة غيكاركونيك الحدودية، بحسب وكالتي نوفوستي وتاس

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