استهداف وقتل مسلمين في نيو مكسيكو.. الشرطة تعلن عن تطور "هام"!

اعتقلت شرطة ولاية نيو مكسيكو اليوم الثلاثاء رجلا قالت إنه المشتبه به الرئيسي في حوادث مقتل أربعة رجال مسلمين بالرصاص في ألباكيركي منذ نوفمبر تشرين الثاني، في سلسلة من عمليات القتل التي هزت المجتمع الإسلامي في أكبر مدينة بالولاية.

وقال رئيس شرطة ألباكيركي هارولد ميدينا على تويتر إن الشرطة تعقبت السيارة التي يشتبه في استخدامها في جرائم القتل وألقت القبض على المشتبه به. ووقعت أحدث عملية قتل مساء الجمعة.

وقال ميدينا “تم اعتقال السائق وهو المشتبه به الرئيسي في جرائم القتل”. وأضاف أن الشرطة ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الثلاثاء.

وسعت ألباكيركي وسلطات الولاية لتوفير عدد أكبر من رجال الشرطة عند المساجد خلال أوقات الصلاة مع استمرار التحقيق في المدينة، التي تضم ما يصل إلى 5000 مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ 565 ألف نسمة.

وبعد وقت قصير من بيان الشرطة، شكر العمدة تيم كيلر سلطات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية على عملهم في هذه القضية.

وتصاعدت ردود الفعل على جرائم القتل في الولاية، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، إنه “حزين وغاضب من هجمات بغيضة” وقعت ضد مسلمين في ولاية نيومكسيكو.

وكتب الرئيس الأميركي في تغريدة: “أشعر بالغضب والحزن بسبب القتل المروع لأربعة رجال مسلمين في ألبوكيرك. بينما ننتظر تحقيقا كاملا، أرسل دعواتي لأسر الضحايا، وإدارتي تقف بقوة إلى جانب الجالية المسلمة. لا مكان لهذه الهجمات البغيضة في أميركا”.