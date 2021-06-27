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استياء إسرائيلي وخيبة أمل من الحكومة البولندية.. فما السبب؟

27 - يونيو - 2021
آخر تحديث: 27 - يونيو - 2021 10:32 مساءً
رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكي

رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراويكيREUTERS/Radovan Stoklasa/File Photo

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عبرت الحكومة الإسرائيلية عن خيبة أملها من مشروع قانون في بولندا، سيجعل من الصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أنها استدعت سفير بولندا، اليوم الأحد، للتعبير عن “خيبتها الشديدة” من مشروع قانون يقول منتقدوه إنه سيجعل من الصعب على اليهود استعادة الممتلكات التي استولى عليها النازيون خلال الحرب العالمية الثانية واحتفظ بها الحكام الشيوعيون بعد الحرب.

وأقر مجلس النواب البولندي، يوم الخميس، مشروع قانون يقضي بتطبيق مبدأ التقادم على دعاوى إعادة الممتلكات، مما أثار غضب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد الذي وصفه بأنه “وصمة عار”.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية إن التشريع قد يؤثر على ما يصل إلى 90 في المئة من طلبات الناجين من المحرقة وأحفادهم بشأن استعادة الممتلكات.

من جهته قال نائب وزير الخارجية البولندي بافل جابلونسكي، اليوم الأحد، إن وزارة الخارجية البولندية استدعت بدورها القائم بالأعمال الإسرائيلي في وارسو اليوم الأحد.

ويكافح الملاك السابقون وأحفادهم من أجل الحصول على تعويض من بولندا منذ سقوط الشيوعية في عام 1989.

وسينفذ التشريع الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية عام 2015 بضرورة وجود موعد نهائي لا يمكن بعده الطعن في القرارات الإدارية التي شابتها أخطاء.

والموعد النهائي الذي يحدده القانون هو 30 عاما.

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