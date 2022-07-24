الأحد 25 ذو الحجة 1443 ﻫ - 24 يوليو 2022 |
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اسرائيل: إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود المصرية

منذ 6 دقائق
جنود من الجيش الاسرائيلي

جنود من الجيش الاسرائيلي

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لا يزال الجيش الاسرائيلي يفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، بحيث يحاصر البر والبحر مع زيادة التفتيش والتدقيق في كافة البضائع والبريد القادم الى القطاع، لعمليات فحص أمنية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعلن بين وقت وآخر إحباطه تهريب مواد تتعلق بالأسلحة عبر منافذ غزة المختلفة.

وقالت القوات البحرية الإسرائيلية، فجر الأحد 24/ يوليو 2022، انها تمكنت من إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود المصرية، حسب بيان للجيش الإسرائيلي.

ونص البيان على أنه “خلال ساعات الليلة الماضية خرج قارب فلسطيني من مصر باتجاه قطاع غزة وخرق منطقة الصيد المسموح بها في جنوب القطاع، حيث قامت قوات البحرية بتحذير الأشخاص الذين تواجدوا على متن القارب عبر مكبرات الصوت وعندما لم يستجيبوا أطلق الجنود النار في الهواء ومن ثم نحو القارب وفق تعليمات إطلاق النار”.

وقد قام المشتبه فيهم الذين تواجدوا على متن القارب بالسباحة نحو شواطئ القطاع، كما احتوى القارب على عتاد مخصص لمنظمة حماس “الإرهابية”، بحسب البيان.

حيث تخضع كافة البضائع والطرود البريدية الواردة للقطاع لعمليات فحص أمنية مكثفة من قبل الجيش الإسرائيلي، الذي يعلن بين وقت وآخر إحباطه تهريب مواد تتعلق بالأسلحة عبر منافذ غزة المختلفة.

    المصدر :
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