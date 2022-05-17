اسرائيل: إيران تعمل على إنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني جانتس” اليوم الثلاثاء، أنّ إيران تعمل على تطوير أجهزة طرد مركزي في مواقع جديدة تحت الأرض يجري بناؤها بالقرب من منشأة نطنز النووية.

وأضاف في كلمة: “إيران تبذل جهدا لاستكمال تصنيع وتركيب 1000 جهاز طرد مركزي متطور من نوع آي.آر6 في منشآتها النووية، بما في ذلك منشآت جديدة يتم بناؤها في مواقع تحت الأرض متاخمة لنطنز”.

كما اعتبر أنّ منع إيران اليوم من حيازة أسلحة نووية قد يكون أقل كلفة من بعد عام.

وتُستخدم أجهزة الطرد المركزي في تنقية اليورانيوم للمشروعات المدنية أو لصناعة وقود القنابل النووية عند مستويات تنقية أعلى. وتراقب الدول الكبرى، التي تحاول إحياء الاتفاق النووي مع طهران، مدى تقدم إيران في هذا المجال والتي تنفي أن لها أهدافا عسكرية من تنقية اليورانيوم.

وكانت إيران أكدت في نيسان الماضي، نقل منشأة لصنع أجهزة الطرد المركزي إلى موقعها النووي تحت الأرض في نطنز، وفق ما نقلته وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية، وذلك بعد أيام من إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن تنصيب كاميرات لمراقبة المعمل الجديد بناءً على طلب طهران.

ونقلت وكالة الأنباء عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية “بهروز كمالوندي” قوله إن السلطات نقلت العملية إلى مكان أكثر أماناً.

في السياق عينه، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية “رافاييل غروسي” في 28 نيسان الماضي، أن الورشة الإيرانية الجديدة في نطنز لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي اللازمة لتخصيب اليورانيوم أنشئت في إحدى قاعات محطة تخصيب الوقود تحت الأرض.

وتم استهداف نطنز نفسها مرتين بهجمات تخريبية، وهي اعتداءات ألقت إيران باللوم فيها على إسرائيل.

وتعثرت المحادثات بين إيران والقوى العالمية في فيينا لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015. وهناك مخاوف من اقتراب إيران من صنع سلاح نووي إذا اختارت السعي في هذا المسار.