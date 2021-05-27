الأحد 20 ذو القعدة 1443 ﻫ - 19 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

اسرائيل ترفض السماح للسفير الأردني بزيارة المعتقلين الأردنيين لديها

27 - مايو - 2021
متظاهرون اردنيون

متظاهرون اردنيون

A A A
طباعة المقال

أعلن محامي الأسيرين الأردنيين في اسرائيل، خالد محاجنة، في تصريح صحفي، أن السلطات الإسرائيلية ترفض السماح حتى الآن للسفير الاردني بزيارتها، وقال محاجنة، إن الأوضاع الصحية للأسيرين الأردنيين في تدهور مستمر، بسبب التعذيب الذي تعرضا له، فيما ترفض السلطات الإسرائيلية نقل أحدهما للمستشفى.

أضاف أن الأسيرين تعرضا للشتم والإهانات وتعذيب ممنهج، ولساعات طويلة، كما يجري اخضاعهما لجلسات تحقيق طويلة، تحت أشعة الشمس، وتابع أن الاستخبارات الإسرائيلية تضغط على النيابة العامة، من أجل تمديد اعتقالهما، بحجة استكمال التحقيق، ومحاولة انتزاع اعترافات من الأسيرين لإدانتهما.

كما لفت إلى أنه سيتم عرض الأسيرين اليوم الخميس على المحكمة للمرة الرابعة على التوالي، وأن هيئة الدفاع تبذل قصارى جهدها من أجل الإفراج عنهما، مبينا أن القضاء الإسرائيلي لا يمكن التعويل عليه، وأوضح أن السلطات الإسرائيلية تتهم الأسيرين بالتخطيط والتحضير لشن عمليات ضد اليهود، كما تتهم أحدهما بحيازة سكين حاول تنفيذ عملية طعن بها، مشيرا إلى أن الأسيرين اعترافا بأنهما عبرا الحدود من أجل الوصول للمسجد الأقصى وليس لتنفيذ أي عمليات، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

    المزيد من أخبار العالم

    شركة قطر للطاقة
    شراكة قطرية إيطالية لتطوير أكبر مشروع للغاز المسال في العالم
    بسبب الكوليرا.. السليمانية العراقية تعلن حالة الطوارئ!
    حرائق غابات
    موجة حر استثنائية.. إجلاء 700 شخص في حريق غابات قرب برلين

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    معامل الكهرباء
    دعما للبرنامج السياحي... التيار الكهربائي سيُؤمن 22 ساعة في هذه المناطق
    درجة الحرارة في سلطنة عمان بلغت 49 درجة مئوية وهي الأعلى في العالم
    أعلى درجة حرارة.. مدينة عربية تسجل رقم قياسي على مستوى العالم!
    الكبد
    الى جانب الكحول.. دراسة تكشف المشروب الأسوأ لصحة الكبد